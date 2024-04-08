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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından oyuncular arasındaki turnuva maçları ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlığını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Abdullah Avcı Trabzonspor Sivasspor Spor Güncel Haberler

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