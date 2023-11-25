Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.