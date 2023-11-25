Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor