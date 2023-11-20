Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Core çalışması ile devam eden antrenman, mobilizasyon çalışması ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam edecek.