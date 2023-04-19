Trabzonspor Sivas'a hareket etti

Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsasabakası için yeni teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde Sivas'a hareket etti.

Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsasabakası için yeni teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde Sivas'a hareket etti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Bordo mavililerde göreve yeni başlayan teknik direktör Nenad Bjelica ile maç öncesi son idmanını yapan Karadeniz ekibi, saat 16.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Serkan Asan, Bruno Peres ve Dorukhan Toköz, Sivas kafilesinde yer almadı.

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Siopis Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez"