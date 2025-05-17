Trabzonspor, Sipay Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK ile Karşılaşıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile yarın saat 19.00'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaşacak. Bordo-mavililer, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Tesislerde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, daha sonra özel uçakla Bodrum'a gidecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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