Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım, dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanda, dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavili takım, rondo ile devam ettiği antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.