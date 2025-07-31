Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaparak sezon hazırlıklarına devam etti. Futbolcular dinamik rondo ve pas çalışması yaptı, idman dar alanda oyunla sona erdi.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik rondo ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavililer, sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor