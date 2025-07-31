Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaparak sezon hazırlıklarına devam etti. Futbolcular dinamik rondo ve pas çalışması yaptı, idman dar alanda oyunla sona erdi.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik rondo ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver

Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.