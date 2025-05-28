Trabzonspor, Serkan Asan ile Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, Serkan Asan ile Sözleşmesini Feshetti
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Trabzonspor, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği oyuncusu Serkan Asan ile herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon büyük ölçüde sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

TRABZONSPOR, Serkan Asan ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Serkan Asan ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir"

Bordo-mavili takımla sezona başlayan genç oyuncu Adana Demirspor ile ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada 86 dakika süre aldı. Genç oyuncu daha sonra Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada ise 20 dakika süre aldı. Devre arası transfer döneminde (11 Şubat 2025) 1'inci Lig ekibi Iğdır FK'ya kiralık olarak transfer olan Serkan Asan burada 8 maçta (7'si ilk 11'de) toplamda 633 dakika süre aldı. Serkan Asan gol ya da asist üretemedi.

Trabzonspor'da forma giydiği iki maç dışında, Serkan Asan sezonun büyük bölümünü diz sakatlığı ve üst adale yırtığı nedeniyle kaçırdı. Sakatlıklar nedeniyle Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi maçlarında kadroda yer almadı veya forma şansı bulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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