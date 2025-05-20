Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Bordo-mavililer antrenmanı, çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor