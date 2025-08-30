Trabzonspor, Samsunspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

