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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı

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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugünkü antrenmanla başladı. Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavili takım, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile özel bir maç oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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