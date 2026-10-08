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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi son antrenmanını yarın 10.30'da yapacak.

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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi son antrenmanını yarın 10.30'da yapacak.
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Bordo-mavililer, yarın 10.30'da yapacağı son antrenmanın ardından Karayolu ile Samsun'a hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise Samsunspor maçının taktik hazırlıkları üzerinde durdu. Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmada uygulanması planlanan oyun organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklar yarın tamamlanacak

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 10.30'da yapacak. Bordo-mavililer, bu çalışmanın ardından maç için hazırlıklarını tamamlayarak Karayolu ile Samsun'a hareket ederek karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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