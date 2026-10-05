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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi antrenmanlara devam etti

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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi antrenmanlara devam etti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7. haftasında Samsunspor deplasmanı hazırlıklarına devam etti. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer yarın saat 16.00'da antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda salonda ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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