38 yıllık hasret sona erdi! Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı - Haberler

Bordo-mavililer, Medical Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Kutlama programı için dev boyutlarda bir sahne kuruldu. Kutlamalar için stadyum kapıları saat 16.00 itibarıyla açıldı. Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne aldı. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti.

"EZBER BOZDUK GERİSİ GELECEK"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak, "Bu coğrafyaya çok uymayan bir söz söylemiştik. 3 sene sabredin 4. sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Şimdi bu takımı ayakta alkışlayın. Bu kulübün arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek için ne başka takımlara ne başka kurumlara sataştık. Yanlışlar bizim hatalar bizimdi. Sizlerden aldığımız güçle bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Karakterimizle yan yana olduk ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu kupayı kaldırmamızı bekleyen içlerindeki ateş hiç dinmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk için küllerinden doğdular dediler. Küllerimizden doğmadık. Ezberi bozduk gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRIRKEN BÜYÜK ÇOŞKU YAŞANDI

Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenen kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluk kutlaması sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Spor