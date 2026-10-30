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Trabzonspor Sağlık Kurulu, Dju ve Şimşir'de kanama ve ödem saptandığını açıkladı

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Trabzonspor Sağlık Kurulu, Franculino Dju'da sol uyluk arka iç kısmındaki kas ve tendonunda kanama ile ödem, Aral Şimşir'de sağ baldırında kısmi kanama ve ödem saptandığını açıkladı. İki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Trabzonspor'da sakat futbolcular Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Süper Lig'in 9. haftasında 4-3 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının son bölümünde ağrı hisseden Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptandığını belirtti.

Beşir, takımın antrenmanı sırasında ağrı hisseden Aral Şimşir'in ise sağ baldırında kısmi kanama ve ödem tespit edildiğiniaktardı.

Prof. Dr. Ahmet Beşir, her iki oyuncunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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