Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman geniş alanda oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ile pas çalışması gerçekleştirildi.
Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.