Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
