Trabzonspor Rize'ye Gitti, Taraftarlar Coşkuyla Destekledi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Rize'ye giderken, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla uğurlandı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde toplanan bordo-mavili takımın taraftarları, meşaleler ve sloganlarla Trabzonspor'a destek verdi.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da kendisine tezahüratta bulunan taraftarlara üçlü çektirdi.
Taraftar gruplarının temsilcileri ise teknik direktör Fatih Tekke'ye bordo-mavili takımın atkısını hediye edip, maçta başarı diledi.
Kafile, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde Rize'ye uğurlandı.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor