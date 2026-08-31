Trabzonspor'dan Albayrak ile şort sponsorluk anlaşması

Trabzonspor ve Albayrak Tasarruf Finansman Anonim Şirketi arasında reklam sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Albayrak Tasarruf Finansman Anonim Şirketi arasında, 2026/2027 futbol sezonunda geçerli olmak üzere, profesyonel takımımızın "Şort Arkası" sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Albayrak Tasarruf Finansman AŞ şort arkası reklam ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 400 bin avro+KDV ödeme yapacaktır."

Kaynak: AA