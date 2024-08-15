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Trabzonspor, Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaştı. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada savunma arkasına gönderilen topu önüne alan Bugstaller'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

28.dakikada Jansson'un uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

34. dakikada Jansson'un pasında kale sahası içinde Schaub'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas

Rapid Wien: Hedi, Raux Yoa, Auer, Cvetkovic, Bolla, Grgic, Sangare, Seidi, Schaub, Bugstaller, Janssson

Yedekler: Gartler, Böckle, Kerschbaum, Beljo, Lang, Hofmann, Kaygin, Oswald, Orgler, Furkan Dursun

Teknik Direktör: Robert Klaub

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barisic, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Umut Güneş, Batagov, Arif Boşluk, Ali Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Sangare (Rapid Wien), Eren Elmalı, Mendy (Trabzonspor) - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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