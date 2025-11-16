Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 ve aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor