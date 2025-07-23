Trabzonspor, Persepolis ile Beraber Kaldı

Trabzonspor, İran takımlarından Persepolis ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visca, Augusto ve Danylo Sikan 11 ile maça çıktı.

Erzurum'da üçüncü hazırlık maçını yapan Trabzonspor'un kampı, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Bordo-mavili ekip, 17 Temmuz Perşembe günü Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmiş 20 Temmuz'da İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile oynadığı hazırlık maçını ise 4-0 kazanmıştı.