Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek olan Trabzonspor'da Edin Visca'nın doğum günü kutlandı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Pepe ve Paul Onuachu da kafilede yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçak ile İstanbul'a hareket etti.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kafileye dahil edildi.

Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Umut Bozok, Paul Onuachu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Abdullah Avcı Trabzonspor Pendikspor Edin Visca İstanbul Afrika Pepe Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak? Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title