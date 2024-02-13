Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla start verdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Süper Lig'in 25'inci haftasında Hatayspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2, dayanıklılık ve şut çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından çalışmalarını 15 Şubat Perşembe günü yapacağı idmanla sürdürecek.