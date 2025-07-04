Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Transfer Etti

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Southampton'dan kiralık olarak transfer edilen Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin resmi olarak gerçekleştiğini KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR, Paul Onuachu transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, 2023-24 sezonunda kiralık olarak bordo-mavili formayı giyinen Paul Onuachu ile 3+1 anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp, transferin resmiyet kazandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Transferin resmiyet kazandığını KAP'a yaptığı bildirimle duyuran bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Southampton FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.100.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Kulübümüz tarafından ödenecektir."

"Oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2024-2025 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR,

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR,

2026-2027 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

"Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027-2028 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

2023-24 sezonunda Southampton'dan kiralanarak bordo-mavili formayı giyen Onuachu, hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çekmişti. 2.01'lik forvet oyuncusu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Onuachu'nun bonservisi ile alınması camiada büyük sevinçle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 45 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var

İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda kritik isimler tutuklandı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet

CHP'li isme suçüstü! Rüşvet paraları baklava kutusundan çıktı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu

Meclis karıştı! 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.