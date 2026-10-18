Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde tamamladı. Bordo-mavililer, 20.00'de Papara Park'ta oynanacak maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçın son hazırlıklarını yaptı.
Antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA