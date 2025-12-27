Haberler

Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilk teklifini yaptı

Güncelleme:
Kanat transferi arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bu transfer için bizzat görüştü.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRABZONSPOR'DAN İLK TEKLİF

Fenerbahçe'de ilk 11'de forma şansı bulamayan ve ikinci planda kalan Oğuz Aydın'a Trabzonspor talip oldu. Kanat transferi yapmak isteyen bordo-mavililer, milli oyuncuyu kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı.

BAŞKAN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bizzat görüşme yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 24 maça çıktı ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
