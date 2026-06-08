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Trabzonspor, Noah Jose Saviolo'yu renklerine bağladı

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Trabzonspor, 22 yaşındaki Portekizli futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin mali detayları KAP'a bildirildi.

Trabzonspor, 22 yaşındaki Noah Jose Saviolo'yu 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Saviolo'nun, kesin transferi konusunda Portekiz ekibi Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro, 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro, diğer her bir futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Vitoria Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 500 bin avronun dört taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca şarta bağlı bonus olarak 3 milyon avro ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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