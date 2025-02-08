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Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ın transferini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun transferi için Gaziantep FK'ye KDV dahil 15.000.000 TL ödeneceği ve oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor, Gaziantep Fk'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Eskihellaç'ın kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydiği biliniyor.

Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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