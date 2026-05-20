Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Beşiktaşlı Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini 8.5 milyon Euro karşılığında satın aldığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" denildi. - TRABZON
