Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında mağlup
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Baniya'nın Chatzigiovanis'i düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada penaltı atışını kullanan Chatzigiovanis, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından topu ağrala gönderdi. 0-1
37. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhan Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 19), Trezeguet, Pepe, Enis Destan
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Edin Visca, Umut Bozok, Fountas, Mehmet Can Aydın, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mujakiç, Kitsio, Ali Kaan, Bassogog, Filps, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Macheda, Abdurrahim Dursun, Kazımcan Karataş, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Chatzigiovanis (dk. 24) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Baniya (Trabzonspor) - TRABZON