Trabzonspor, milli takımlara giden 11 futbolcusu için başarı mesajı paylaştı

Trabzonspor, milli takımlara giden 11 futbolcusu için başarı mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya paylaşımında milli takım kamplarına çağrılan 11 futbolcusunu duyurdu. Paylaşımda futbolcuların görsellerine yer verilerek 'Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz.' denildi.
Trabzonspor Kulübü, milli takım kamplarına çağrılan 11 futbolcusuna başarı diledi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal'ın A Milli Takım, Stefan Savic'in Karadağ, Muhammed Salah'ın Mısır, Ernest Muçi'nin Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu'nun Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina'nın Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju'nun Gine-Bissau ve Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım kamplarına çağrıldığını belirtti.
Futbolcuların görsellerinin yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." denildi.