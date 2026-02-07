Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Trabzonspor : Reed 26, Berk Demir 8, Yeboah 16, Hamm 11, Taylor 9, Grant, Tinkle, İsmail Cem Ulusoy 13, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Miles 7, Roko Badzim 5, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 10, Omic 8, Egemen Güven 5

1. Periyot: 23-17

Devre: 40-38

3. Periyot: 62-58

Beş faulle oyundan çıkan: 38.26 Taylor ( Trabzonspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-76 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Trabzonspor; Yeboah, Reed ve Taylor'ın da aralarında bulunduğu oyuncuların sayılarıyla üstünlüğü ele alıp maçın ilk 5 dakikasını 14-8 önde kapattı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Griffin ve Egemen Güven'in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Karadeniz ekibi, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta konuk ekip 16. dakikada üstünlüğü sağladı: 33-34. Trabzonspor, taraftarının da desteğini alarak 19. dakikada beraberliği yakaladı: 38-38. Karşılıklı top kayıplarının olduğu son dakikada 2 sayı daha bulan Trabzonspor, ilk yarıyı 40-38 önde kapattı.

Üçüncü periyodun başlarında oyun üstünlüğünü ele alan konuk ekip, Miles ve Ömer Can İlyasoğlu'nun da etkili olmasıyla öne geçerek 25. dakikada sayı farkını 6'ya çıkardı: 44-50. Ev sahibi ekip, Taylor'ın dışarıdan, Delgado ve Reed'in içeriden atışlarıyla 28. dakikada öne geçti: 55-54. Oyun üstünlüğünü devam ettiren Trabzonspor, üçüncü periyodu 62-58 önde bitirdi.

Reed, Yeboah ve Hamm'ın etkili oyunuyla son çeyrekte farkı açan Trabzonspor, karşılaşmadan 91-76 galip ayrıldı.