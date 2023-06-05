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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda oynayacak olan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul'a gitti. Kafilede 19 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, özel bir uçakla İstanbul'a gitti. Bugün yaptığı antrenman ile müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Dorukhan Toköz, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Emirhan Zaman, Edin Visca, Umut Bozok, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Oğuzhan Yılmaz." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Başakşehir İstanbul Spor Haberler

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