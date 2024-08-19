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Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetti

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Trabzonspor, Uruguaylı forvet Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetti. Bordo-mavili takım, 28 yaşındaki futbolcuya 4 eşit taksit halinde 700 bin euro fesih bedeli ödeyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık olarak geçiren Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Karadeniz ekibi ayrıca, Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin euro fesih bedeli ödeneceğini de KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetti

TRABZONSPOR KARİYERİ

2022-2023 sezonunun başında Valencia'dan Karadeniz temsilcisine transfer olan Uruguaylı santrfor, bordo mavili forma ile çıktığı 35 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga takımlarından Cadiz'e kiralanan Gomez, burada 33 maça çıkmasına rağmen skor katkısı veremedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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