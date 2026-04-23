Trabzonspor maçının ardından

SAMSUNSPOR'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları golsüz sona erdi. Maçın seri penaltı atışlarında Trabzonspor, 3-1 üstünlük kurdu. Yarı finale yükselen Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin rakibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları var ve şanssız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır" diye konuştu.

FATİH TEKKE: BİR ÜST TURA ÇIKMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİYDİ

Çok önemli bir karşılaşmanın kendi lehlerine sonuçlandığı için mutlu olduğunu ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bizim açımızdan oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. Tabii ki bir üst tura çıkmak bizim için çok önemli ve değerliydi. Biraz hasar aldık ama bugün Samsunspor taraftarını, oyuncularını da kutlamam lazım. Yani bu maçı kırmızı karttan sonra uzatmaya taşımaları, son ana kadar mücadele etmeleri bence çok önemliydi. Son haftalardaki oyun ritmi de açıkçası beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Bizim açımızdan oyunun ilk bölümü çok olumlu geçmedi. İkinci bölümü daha iyi. Ama uzatmaya bırakmamamız gereken bir maçtı" dedi.

'ZOR BİR KARŞILAŞMA BİZİM LEHİMİZE BİTTİ, ÇOK ŞÜKÜR'

Penaltı atışlarında Onana'nın ön plana çıktığını belirten Tekke, "Her şeye rağmen çok zor bir deplasmanda her şeyle kupaya konsantre olmuş komşu ilin çok değerli takımı Samsunspor'un, mücadelesi bizi zorladı açıkçası ve penaltılarda da Onana ön plana çıktı. Dolayısıyla zor bir karşılaşmayı bizim lehimize bitti, çok şükür. Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah. Yarın dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Bunu da özellikle söyledim. ve bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Tur atlamak bizim için çok değerliydi. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'HAKEMİ YİNE BEĞENMEDİM'

Maçta hakemi beğenmediğini ifade eden Tekke, şunları söyledi;

"Hakem konusu Türkiye'de itiraz edilmeyen bir maç yok. Ben bugün çok net söyleyeyim; hakemi yine beğenmedim. Kırmızı kart pozisyonu hiç görmedim. Biz Trabzonspor olarak top bizdeyken oynamaya çalışan bir takımız. Bugün ilk yarıda çok iyi oynayamadık. Direk kaleye gideceğimiz bir iki pozisyon vardı ve bunlara çalışmıştık. Bunun fazla olması lazımdı. Orada oyuncuların anlık tercihlerinden dolayı işte bizim de uyarılarımız oluyor ama bazen o duyguyu dışarıdan bir sopa varmış gibi oyunu kontrol etmeniz mümkün değil. Oyuncuların orada duyguları da var. Yeni denemiş bir şeyin hemen tekrarında yüzde 100'ünü bulmanız da kolay değil. Dolayısıyla bu bir süreç ama oyuncularım geldiğim günden bu yana söylediğim şeylerin tersini yapmadı. Saha içerisinde biz ne söylediysek yapmaya çalıştı. Hepsinin ayaklarına, gönüllerine sağlık. Hepsi bizim ne diyorsak onu yapıyorlar. Dolayısıyla burada hata varsa bu bana ve teknik ekibe ait."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı