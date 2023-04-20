Trabzonspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık ve ihtiyacımız olan puanları aldık" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık ve ihtiyacımız olan puanları aldık" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise "Sivasspor haklı bir galibiyet aldı. 10 kişi kaldıktan sonra varlık gösteremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a gelmeden önce tanıdığı isimlerden görüş aldığını belirten Bjelica, "Konuştuğum herkes kulübün ne kadar büyük olduğundan bahsetti. Kulüp için nelerin yanlış gittiğini, nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Önemli oyuncularımız var ama takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Bunun nedenleri ve çözümü için uğraşacağız. Çalışarak çözeceğiz bunu. Kısa süre içerisinde sorunları çözmek mümkün değil. Zamana ihtiyacımız olacak. Önümüzde oynayacağımız maçlarda önümüzdeki sezonun planları ve ligi 4'üncü sırada tamamlamak adına çaba göstereceğiz. Bize gelecek yıl katkı verecek oyuncuları belirlemek için kalan maçları değerlendireceğiz" diye konuştu.