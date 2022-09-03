Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zor bir fikstür var. Farklı planlar düşünerek hazırlandık. İlk yarı ilk 15 dakika Trabzonspor'un oyuna hükmettiği bölümdü. Çok pozisyon vermedik. 15-40 arası bizim dengelediğimiz, topa sahip olduğumuz ama üretmekte zorlandığımız bir bölümdü. 40-45 arası Trabzonspor üstün oldu. Devre arasında psikolojik olarak oyuncuları itebilmek için farklı oynadık. Gole kadar olan bölümden memnunum. Hücumda daha efektif oynasak bize dönebilecek bir maçtı. Golden sonra dokunuşlar yapsak da oyuna tam manasıyla ortak olamadık. 85'ten sonra yorgunluk artınca Trabzonspor'un en çok pozisyon ürettiği bölüm oldu. Trabzonspor bugün iyi oynadı. Biz ilk 4 maçın altında kaldık oyun anlamında. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Trabzonspor, Abdullah hoca ve ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Avcı, Rezerv Lig'in kaldırılmasına yönelik de, "Türk futbolunun her yerinde çalıştım. Rezerv Lig'e karşı değilim. Türkiye'deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunu net söyledim olmayacağını. 4. haftadan da dönülmesi şans. Sancıları devam ediyor. Bir oyuncunun gelişimi maç oynayarak gelişmez, rekabet ortamında gelişir. Bir yerden dönülmesinde fayda var" yorumunu yaptı.