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Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz'a şok ceza

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PFDK, Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi. Burak Yılmaz, bu akşam oynanacak Göztepe maçında takımının başında yer alamayacak.

PFDK, Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Genç teknik adam Burak Yılmaz, 30 Eylül Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş maçında cezalı olduğu için tribünde olacak.

1 MAÇ CEZA ALDI

Kuruldan yapılan açıklamada; "Bellona Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz'a şok ceza
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Şükrü Polat:

Fatih Terimin talebeleri Arda Turan ve Burak Yılmaz Türk futbolundan gidin. Terim yeteri kadar zarar verdi.

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Akıncı:

Bu nasıl profesyonel futbolcu oldu. Kulana pamuk koysun

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