Trabzonspor maçında gole sevinen Kayserisporlu futbolcular hakemin kararıyla çılgına döndü

Kayserispor'un Trabzonspor'u ağırladığı mücadelenin başında yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı. Sarı-kırmızılıların atağında Mensah, savunmanın arkasındaki Thiam'a topu yollarken bordo-mavililerde Larsen araya girerek topa müdahale etmek istedi. Seken top Thiam'ın önünde kaldı ve deneyimli santrfor fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Karara sinirlenen Kayserisporlu futbolcular hakeme, Larsen'in topa bilinçli bir temasta bulunduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelenin henüz başında yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

HAKEM "OFSAYT" DEDİ

Maçın 9. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Thiam'a pas veren Mensah'ın topuna Trabzonsporlu Larsen müdahale etti. Müdahaleye rağmen seken top Thiam'ın önünde kaldı ve deneyimli santrfor fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KAYSERİSPOR CEPHESİNDEN İTİRAZ

Larsen'in topa bilinçli bir müdahalede bulunduğunu ifade eden Kayserisporlu futbolcular, hakeme yoğun itrazda bulundu.