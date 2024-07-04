Trabzonspor Macaristan kampında öğleden sonra izin yaptı
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etap çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Oyuncular, öğleden sonra izin yaparak kent merkezini gezdi veya alışveriş merkezinde vakit geçirdi. Yarın yapılacak çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler.
Yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da oyuncular öğleden sonra izin yaptı.
Macaristan kampının 4. gününde sabah tek çalışma yapan bordo-mavili futbolcuların bir bölümü öğleden sonra kent merkezini gezdi. Bazı oyuncular da bir alışveriş merkezinde vakit geçirdi.
Trabzonsporlu oyuncular, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.