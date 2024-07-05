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Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında çift antrenmanla geçirdi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam gerçekleştirilen antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ve Abdurrahman Bayram, katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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