Trabzonspor Macaristan'da kamp çalışmalarına başladı

Trabzonspor'da Macaristan mesaisi başladı. 2024-25 sezon hazırlıklarının ilk etabına 24 Haziran'da Trabzon'da start veren bordo-mavililer, bugün ikinci etap için Macaristan'a giderek çalışmalara başladı. Öğlen saatlerinde Macaristan'ın Budapeşte şehrine giden Trabzonspor kafilesi, daha sonra kamp çalışmalarını sürdüreceği Szeged'e geçti. Karadeniz ekibi akşam saatlerinde de Szeged kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Esneme çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.