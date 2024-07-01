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Trabzonspor Macaristan'a gitti

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Macaristan'a hareket etti. Kamp süresince hazırlık maçları da yapılacak.

Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Bordo-mavililer, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçı oynayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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