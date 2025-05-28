Trabzonspor'lu Futbolcular, Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklarla Buluştu

Trabzonspor'lu Futbolcular, Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklarla Buluştu
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Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncuları, savaş mağduru çocuklarla bir araya gelerek moral ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulundu. Etkinlik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR'un Ukraynalı oyuncuları Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov, savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü ve savaş mağduru Ukraynalı çocukların moral ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan iş birliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon'da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada çocuklarla birlikte yemek yiyen futbolcular, misafir çocukların formalarını imzaladı. Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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