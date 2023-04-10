Trabzonspor'la anılan Montella için Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan açıklama

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Teknik Direktör Montella'nın kendisinin izni dahilinde Trabzonspor'la görüştüğü iddialarını sert şekilde yalandı. Sancak, Trabzonspor'a da bir mesaj yolladı.

Yeni başkanını seçen Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğunu dolduramadı. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

MONTELLA İDDİALARI

Trabzonspor'un, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştirdiği haberleri yayıldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kendisininin görüşmeye izin verdiğine yönelik iddiaları yalanlandı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Sancak yaptığı paylaşımda, "Bazı haber sitelerinde benden izin alınarak Montella hoca ile görüşme yapıldığı haberleri külliyen yalan" dedi.

"TRABZONSPOR BU NEZAKETSİZLİĞİ YAPMAZ"

Trabzonspor'dan böyle bir hamle beklemediğini vurgulayan Sancak, "Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini, ne Trabzonspor başkanı ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olmaz. Nokta!" ifadelerini kullandı.