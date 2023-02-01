Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi...
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Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur.
Trabzonspor : "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor