Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi... Spor Haberleri Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur. Trabzonspor : "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Eskişehirspor Erkan Zengin Trabzonspor Banka Spor Haberler

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