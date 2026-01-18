Haberler

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor'u Ernest Muçi'nin 90+1'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Kocaelispor'un ligde iç sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

  • Trabzonspor, Kocaelispor'u Süper Lig'in 18. haftasında 2-1 yendi.
  • Trabzonspor'un galibiyet golü Ernest Muçi tarafından 90+1. dakikada atıldı.
  • Kocaelispor'un ligde iç sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor, yoğun kar yağışı altında karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

90+1'DE NEFES KESEN SON

Kocaelispor, 18. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle öne geçti. Hırvat oyuncu, bu sezon 6. golünü attı. Konuk ekip Trabzonspor, 44. dakikada Felipe Augusto ile skora eşitlik getirdi. Golcü isim, bu sezon rakip fileleri 9. kez sarstı. Mücadelede son sözü Trabzonspor söyledi. Gelişen konuk ekip atağında topu alan Ernest Muçi, 90+1. dakikada şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Yıldız isim, son 6 maçta 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

KOCAELİSPOR'UN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 23 puanda kalan Kocaelispor'un ligde iç sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Trabzonspor ise 39 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kocaelispor, zorlu Samsunspor deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi