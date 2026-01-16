Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor