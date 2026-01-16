Haberler

Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda ısınma çalışması ve taktik çalışma yapıldı.

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

