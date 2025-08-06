Trabzonspor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maça hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman ısınma çalışması, pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor