Trabzonspor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.